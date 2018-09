Do Prahy za svatováclavskou korunou

V Praze je draze, a to platí i v případě, že se vydáte s rodinou do hlavního města na výlet. Předražené vstupné a čekání ve frontě plné turistů vás může od objevování památek spolehlivě odradit, zvlášť pokud se do výletění pouštíte s menšími dětmi. My pro vás ale máme tip na výlet, který vás finančně nezruinuje, ani vás při něm nečeká nepříjemná tlačenice. Přijeďte se podívat na proslulou svatováclavskou korunu, ze které doslova přechází zrak.

Korunovační klenoty na dosah ruky

Pražská mincovna vytvořila expozici, v níž si můžete prohlédnout zlatou i stříbrnou uměleckou produkci, která z její dílny vzešla za dobu 7 let. Největším lákadlem pro návštěvníky je ovšem přesná replika svatováclavské koruny, symbol české státnosti, který musí alespoň jednou za život vidět každý Čech. Jedná se o klenot nevyčíslitelné hodnoty ať už z hlediska kvality zpracování, nebo vezmeme-li v potaz fakt, že jen málo korunovačních klenotů z doby středověku se dochovalo do dneška. Dokonalou repliku zhotovil turnovský zlatník Jiří Urban a díky preciznímu zpracování je koruna od originálu zcela k nerozeznání. Pro výrobu repliky totiž stejně jako pro výrobu originálu byly použity tytéž tradiční postupy, jakými se řídili středověcí zlatníci. Koruna váží 2358 gramů a její torzo je vyrobeno ze zlata o čistotě 21 a 22 karátů. Na prohlídce se navíc o svatováclavské koruně dozvíte její původ, osud v průběhu historie, komu usedla na hlavu jako první a další zajímavosti. Budete si moci prohlédnout i dokonalé repliky vzácných kamenů, jako jsou safíry, rubíny, smaragdy a červené spinely, jimiž je svatováclavská koruna bohatě zdobena.

Kudy za korunou?

Prohlídka se nachází v pražském Obecním domě a vchod přímo ke koruně naleznete vedle Prašné brány z ulice Celetná (vedle prodejny Blanky Matragi). Jistě vás potěší, že vstupné a celá prohlídka jsou zcela zdarma. A proč vystavuje korunu zrovna Pražská mincovna? Všimli jste si někdy, co je dominantou každé korunové mince ČNB?