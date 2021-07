Výkup aut aneb jak ekologicky zlikvidovat starý vůz

Nic netrvá věčně, ani životnost vašeho automobilu. Pokud už má své odslouženo, je na místě ho ekologicky zlikvidovat. Jak na to, aby vás to nic nestálo?

Kam s ním?

Stojí vám na zahradě autovrak a nevíte, co s ním? Pohled na něho není právě nejhezčí a vy máte za to, že zbavit se ho je nadlidský úkol. Ono tomu bylo vždycky, když člověk potřeboval zlikvidovat starou věc. Pokud neměl k dispozici půdu, kam by ji odložil, pak ho napadala stejná otázky, o níž psal již obrozenecký spisovatel Jan Neruda. Ten měl pro změnu problém se starým slamníkem, kdy si kladl otázku, kam s ním.

Likvidace starého automobilu

Ve skutečnosti je likvidace autovraků jednoduchá. Na území České republiky totiž existuje na 450 výkupen a sběren autovraků, pro které je likvidace vozidel hlavní činností. Vy jako majitel vraku byste si ale měli nejprve zjistit, že dané zařízení má k tomu oprávnění. Pokud ano, nachystáte si doklad totožnosti a velký technický průkaz. Tyto dokumentaci pak předkládáte při předání vraku ve výkupně. Pamatujte si, že musíte mít doklad o ekologické likvidaci starého vozu, který vám vystaví ve sběrně. Bez něho byste nemohli automobil odhlásit z Centrálního registru vozidel, kde by zůstal evidovaný a vás by čekaly problémy při jeho odhlašování.

Zlikvidovat se musí nákladní auta

Také nákladním automobilům, jako jsou valníky, pick-upy, dodávky, cisterny, traktory a další stavební i zemědělské stroje, jednou skončí služba a budou muset do šrotu. Výkup nákladních vozidel funguje obdobně jako u osobních aut. Určitě je výhodou, pokud za svůj vrak dostanete navíc i zaplaceno. Peníze na ruku v hotovosti po podpisu smlouvy o výkupu potěší každého automobilistu. Vykoupit lze i havarovaná vozidla, nebo ve špatném či nefunkčním stavu. Nezapomeňte pak odhlásit povinné ručení, abyste ho neplatili zbytečně