Trekování vozidel – jak funguje?

Trekování pomocí GPS? Ano. Co dřív bylo možné jenom v akčních nebo sci-fi filmech, to je dnes naprosto běžnou realitou a velmi užitečnou službou. Na napínavé scény z filmů klidně zapomeňte, tato praktická pomůcka s nimi nemá opravdu nic společného, naopak, je dnes zcela běžným standardem.

Sledování vozidel pomocí GPS lokátorů v dnešní době zpravidla využívají větší i menší firmy, aby s jeho pomocí spravovali vozový park svých firemních automobilů, téměř nepostradatelné je pak mezi vozovými giganty, kde je GPS lokátor pro kamiony opravdovou nezbytností.

Jak to chodí?

GPS lokátor je vlastně malá nenápadná krabička, která ale dokáže díky GPS modulu a GSM datovému modemu velké věci. Zatímco GPS modul zajišťuje určování polohy na základě navigačních satelitů, modem GSM sbírá polohová data a následně je posílá přes mobilní telefonní síť do systému. Tam jsou údaje dále zpracovány. Jak si to představit v praxi? Po připevnění lokátoru do kabiny vozu začne „krabička“ vysílat signál a podává velmi přesné informace o poloze vozu v reálném čase, včetně záznamu na mapě.

Vedle údajů o poloze dokáže poskytnout i údaje o přesném směru jízdy a o rychlosti. Informace lokátor zaznamenává v pravidelných intervalech označovaných jako vzorkovací frekvence. Časový plán, v jakých frekvencích jsou informace odesílány, je možné měnit přímo uživatelem. Záleží na tom, zda potřebuje co nejpřesnější informace, nebo je pro něj důležité jen mít přehled.

Zpracování dat a elektronická kniha jízd

Po odeslání informací je na řadě zpracování dat. Jak probíhá, jsme se zeptali zástupce firmy na GPS lokátory, s letitými zkušenostmi, Positrex. Dozvěděli jsme se, že na začátku zpracování stojí bezpečný server, na který se data také ukládají a archivují, aby mohla být následně analyzována. Každé vozidlo tak může mít díky této pomůcce zaznamenanou historii pohybu vozu, ale také údaje o identitě řidiče, o tankování, spotřebě a tak dále. S provozem vozového parku je také spojena celá řada povinností. V tomto ohledu jistě každý ocení elektronickou knihu jízd, jež je normovaná a zcela akceptovatelná ze strany úřadů. GPS sledování vozidla je zkrátka opravdový pomocník, díky němuž bude mít řada firem jednodušší život.