Proč nepodcenit letní pneumatiky a které se osvědčily?

Nejeden řidič si už určitě položil otázku, proč je nutné přezouvat auto na léto. Že by letní gumy na sněhu klouzaly, to je docela předvídatelné. Proč ale nemůžeme používat celoročně ty zimní? Důvodů je hned několik. Pokud auto ze zimních kol nepřezujeme (pozor, podle zákona tak můžeme učinit nejdříve 31. 3., jinak nám hrozí pokuta až 2500, případně i krácené pojistné plnění), neporušujeme tím sice zákon, jsme ale hodně sami proti sobě. Pneumatiky pro letní období a pneumatiky na zimu totiž fungují na úplně jiném principu. Rozdíly jsou v jejich složení, jejich konstrukci i v jejich vzorku. Ve všech bodech platí, že jsou vytvářeny tak, aby co nejlépe fungovaly a chránili nás právě v daném ročním období.

Jaké jsou rozdíly mezi zimními a letními gumami?

Zimní pneu díky vyššímu podílu kaučuku a křemičitanu nezamrzají a zachovávají si elasticitu. V létě se ale lepí na vozovku a tím se velmi opotřebovávají. Letní pneu s rostoucí teplotou, v tomto případě tím rozumíme teplotu nad 7 stupňů Celsia, měknou a jsou skvěle flexibilní ve vztahu k vozovce. Najdeme na nich speciální drážky pro odvod vody, které brání mokrému podklouznutí. Díky plytšímu dezénu jsou letní gumy více v kontaktu s vozovkou, a mají tak i menší brzdnou dráhu. Hloubka drážek by měla odpovídat normě 1,6 milimetru pro osobní automobily a motocykly, pro skútry pak 1 milimetru.

Vyzkoušeli jsme za vás

Existuje celá řada letních pneumatik, které se liší provedením, vlastnostmi a samozřejmě také cenou. Ať už jste profesionální řidič a moto fajnšmekr, nebo běžný řidič, který hledá funkčnost za rozumnou cenu, máte pestré možnosti výběru. Obecně jsou velmi vyhledávané pneumatiky výrobce Continental, mezi nimiž najdete základní i propracovanější modely. Při našem testu se obecně nejvíce osvědčil typ ContiPremiumContact 5, který prokázal velmi dobrý brzdný výkon na mokré i suché vozovce, vysoký kilometrový výkon i komfortní pocit z jízdy.

Na co nezapomenout?

Pneumatiky nepředstavují levnou investici a rozhodně by měly vydržet několik let. Přesto k nim musíme s touto myšlenkou přistupovat. Vyvarujte se jízdě mimo vozovku, zejména po neupravených kamenitých cestách, a včas letní pneu měňte za zimní verzi. Prodloužíte tak gumám životnost a ušetříte nemalé peníze.