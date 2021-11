Keramická ochrana laku a 3 největší mýty

Zima se nevyhnutelně blíží a s ní i ne zcela příznivé počasí, které si nijak zvlášť neužíváme my ani naše auta. Zatímco my, se zabalíme do ochranné vrstvy svetrů, kabátů a bund, karoserie a lak našich milovaných parťáků na čtyřech kolech zůstává napospas všem rozmarům nevlídného podzimního a zimního počasí. Co když ale nemusí? Efektivním řešením je keramická ochrana laku, o níž ale koluje řada mýtů, které zrazují mnoho řidičů od její aplikace. Pojďme společně vyvrátit tři největší.

Jen pro nová a luxusní auta

Nanotechnologie a další autokosmetika vyšší kvality získala během let jistý “VIP” punc a auru výjimečnosti. I z toho důvodu je keramická ochrana laku považována za záležitost jen pro nové, drahé a luxusní vozy a že zkrátka není vhodná pro všechna auta. Jak je to ve skutečnosti? Pro aplikaci keramické ochrany žádné takové pravidlo neplatí. Je pravdou, že pro nová a luxusní auta by mělo být toto ošetření samozřejmostí, a to zejména z důvodu prodloužení a co nejdelšího uchování původního vzhledu vozu.

Na druhou stranu to ovšem neznamená, že by keramická ochrana byla zapovězena všem ostatním majitelům aut. Máte-li klidně starší vůz, pravidelně a rádi o něj pečujete a jednoduše chcete, aby vám ještě ještě dlouho sloužil a přitom dobře vypadal, keramická ochrana je rozhodně i pro vás. Zaslouží si ji, ocení ji a vyplatí se všem od nového Mercedesu přes milovanou Škodu Octavii až po sporťák spadající do kategorie veterán.

Velké zklamání za velké peníze

V dobách, kdy jsme marketingu (a to jak tomu dobrému, tak bohužel i tomu opravdu špatnému) všichni doslova vydáni napospas v podstatě nonstop, v ne jedné hlavě vyvstane otázka, zda daná věc opravdu funguje. A čím vyšší částka, tím větší otazník nad službou visí. Ano, keramická ochrana nepatří mezi ty nejlevnější způsoby ochrany laku a karoserie vozu. Nicméně účinnost této ochrany je jasně prokazatelná i viditelná už pouhým okem. Přirovnávat tedy její efektivitu ke klasickému vosku není v žádném případě na místě.

Je-li keramická vrstva aplikována správně, chrání lak i další vnější části karoserie proti teplotním výkyvům, vlivům prostředí a počasí (sníh, kyselé deště, prudké slunce, mráz, posypová sůl apod.), UV záření a oživuje barevný odstín laku atd.. Na povrchu se vytvoří také hydrofobní vrstva odpuzující nejen tekutiny, ale i nečistoty. Kde se tedy vzalo tvrzení o nekvalitě této ochrany? Kromě precizní aplikace hraje u keramické ochrany velkou roli i následná péče. Tomuto druhu ošetření výrazně škodí mytí v klasických automyčkách, kontakt s drsnější materiály, jako jsou například i štětiny kartáčů a smetáků, škrabky z nevhodných materiálů, nebo nevčasné odstraněním agresivní špíny v podobě ptačího trusu či mušek. To vše má vliv na funkčnost ochrany.

Zvládne to i amatér

I když na internetu koluje mnoho návodů, a to i celkem podrobných, týkajících se aplikace keramické ochrany svépomocí, perfektní výsledek spíše neočekávejte. Aplikace této autokosmetiky vyžaduje rychlost, preciznost, pečlivost a také jistý “grif”, který bez zkušeností získáte jen těžko. Rozhodnete-li se udělat svému plechovému mazlíkovi radost keramickou ochranou, nešetřete na špatných místech a aplikaci ochrany nechte na profesionálech. Ti vám také poradí, jak se o ochrannou vrstvu správně starat a jakým úkonům se vyvarovat, aby keramická ochrana maximálně plnila svoji funkci..