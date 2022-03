Jak vypovědět povinné ručení?

Našli jste cenově výhodnější nabídku povinného ručení? Většina pojišťoven bohužel neakceptuje jako důvod zrušení povinného ručení to, že chcete přejít ke konkurenci. Naštěstí existuje spousta případů, ve kterých máte právo na odhlášení povinného ručení, abyste mohli provést změnu pojišťovny u povinného ručení.

Povinné ručení je obvykle sjednáno na dobu neurčitou a výpověď lze podat jen ve specifických případech. Co dělat v případě, když u své pojišťovny chcete zrušit povinné ručení? Zrušit smlouvu lze písemně, zasláním podepsané výpovědi na korespondenční adresu pojišťovny. Běžně lze smlouvu vypovědět také elektronicky, zasláním skenu výpovědi e-mailem, kdy stačí podepsanou výpověď vyfotit mobilem a poslat na e-mailovou adresu pojišťovny.

Konec pojistného období

Ve výročí vaší smlouvy máte nárok na ukončení povinného ručení. Výpověď musíte doručit minimálně šest týdnů před koncem smlouvy tak, aby dorazila v uvedené lhůtě do sídla pojišťovny. Co se stane, když výpověď nepošlete? Pojišťovna vám automaticky prodlouží pojistku na auto o další rok.

Do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Změnili jste nedávno pojišťovnu? V tom případě máte dostatečné množství času na její „otestování.“ V prvních 2 měsících trvání smlouvy můžete kdykoliv odstoupit. Smlouva zaniká do 8 dnů od podání vaší výpovědi.

Do tří měsíců od oznámení pojistné události

Jestliže jste bourali a událost řešili přes pojišťovnu, máte právo na zrušení povinného ručení. Můžete tak učinit do tří měsíců od oznámení pojistné události. Co se stane s ročním pojistným, které jste za povinné ručení zaplatili? Pojišťovna vám vrátí peníze za ty měsíce, které zbývají do konce pojistného období.

Výpověď při navýšení pojistného

Jestliže vám pojišťovna oznámila, že bude zvyšovat cenu pojistného, nemusíte jen bezmocně složit ruce do klína a smířit se s vyšší cenou. Do třiceti dnů od obdržení této informace můžete smlouvu vypovědět a najít levnější.

Prodej vozidla

Pokud vaše auto prodáváte, je pochopitelné, že budete chtít ukončit i povinné ručení na tento vůz. Pojišťovně bude stačit, když jí doložíte kopii kupní smlouvy a výpověď. Smlouva bude ukončena k datu doručení výpovědi.